EN DIRECT - Premier Conseil des ministres pour le gouvernement Castex

DISCOURS DE NICOLE BELLOUBET





Nicole Belloubet, ancienne Garde des Sceaux, passe la main à Eric Dupond-Moretti : "Bienvenue cher Eric Dupond-Moretti, votre visage est emblématique de la justice et je suis heureuse que vous metiez votre nom sur l'histoire de ce ministère. Vous allez incarner la justice et allez donner vie, corps, sens, vos mots, vos paroles pour la justice et ce sera un temps positif pour notre ministère et le service public de la Justice", dit-elle.





Elle cite ensuite Nelson Mandela. "Cher Eric je crois ici que nous avons voulu être à la hauteur de nos responsabilités, pour une tranche de vie que nous avons passé ensemble, nous avons travaillé sur cette grande loi du début du quinquennat de confiance dans la vie politique. Nous avons également engagé des chantiers de la justice, la loi de réforme et de programmation de la justice, une loin qui avait plusieurs ambitions : de financement appuyé du ministère, nous sommes un trop petit budget. Une loi qui avait pour ambition de réformer notre service public (...) notre ambition c'est la proximité et la spécialisation. C'est une loi qui porte le numérique (...) C'est indispensable. Cette loi, c'est aussi un très beau texte sur la réforme des peines, un axe majeur dont nous avons besoin dans notre pays. Il faut qu'elles soient adaptées aux auteurs, aux parcours et c'est un engagement de tous les jours", estime la désormais ancienne ministre de la Justice.





"Nous avons une chance de revenir à un taux de moins de 100% de population carcérale (...) Nous avons travaillé avec beaucoup d'énergie sur les violences faites aux femmes, c'est un chantier où le ministère a un rôle considérable. Il faut continuer, c'est un enjeu majeur de notre société", poursuit-elle. "Si nous avons pu être à la hauteur de nos responsabilités, c'est qu'il y a ici, particulièrement, des gens incroyablement engagés, dévoués et je veux saluer tous les directeurs et mon cabinet sans lequel mon engagement n'aurait pas pu prendre corps", estime Nicole Belloubet.





Elle détaille ensuite tous les chantiers en cours, à Eric Dupond-Moretti : "Il y a au moins deux choses : la question climatique et la réforme de l'indépendance statutaire du parquet. Il faut maintenant faire et il vous appartiendra de faire et je souhaite que vous puissiez réussir". "Ce ministère vous appartient aujourd'hui, et je suis sure que vous saurez faire cela avec un très grand talent", poursuit-elle.





Elle raconte également etre allée voir "A la barre", la pièce de théâtre d'EDM. "Nous avons eu la chance de voir l'acteur principal de la pièce. C'était la première fois que nous nous rencontrions. Vous avez un humour décapant mais aussi une très grande acuité dans les questions abordées et une très grande humanité. Cette humanité et vos qualités, seront votre force, j'en suis sure", raconte l'ancienne Ministre. "Je vous souhaite d'être heureux", conclut Nicole Belloubet, en larmes.