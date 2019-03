Poste pour poste. Emmanuel Macron et Edouard Philippe n'ont pas chamboulé leur équipe pour effectuer le léger remaniement gouvernemental provoqué par les ambitions électorales de Nathalie Loiseau, Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux. Ce dimanche, peu après 20 heures, Sibeth Ndiaye, jusqu'ici fidèle conseillère presse et communication à l'Elysée, a été nommée secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, succédant donc à Benjamin Griveaux.





La députée de la 6e circonscription de l'Essonne Amélie de Montchalin, récupère le poste de secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes jusqu'alors occupée par Nathalie Loiseau, partie pour mener LaREM aux européennes.