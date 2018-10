EN DIRECT - Remaniement : Jour J pour le gouvernement Philippe III, les dernières informations

Vers un gouvernement Philippe III ? Après la démission de Gérard Collomb le 3 octobre, un mois après celle de Nicolas Hulot, Edouard Philippe et Emmanuel Macron doivent présenter d'ici au 10 octobre les nouvelles têtes de l'exécutif. Et deux choix s'offrent à eux : le remplacement simple du ministre de l'Intérieur, dont l’intérim est occupé par le Premier ministre, ou procéder à un remaniement plus large.





Dans la semaine qui précédait l'annonce du remaniement, le scénario d'un remaniement large a été évoqué plusieurs fois, ainsi que celui d'un départ de plusieurs ministres, notamment Françoise Nyssen (Culture) et Jacques Mézard (Cohésion des territoires).