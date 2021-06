EN DIRECT - Régionales en Paca : le PS appelle "solennellement" la liste d'union de la gauche à se retirer

HIDALGO DERRIÈRE BAYOU





La maire de Paris (PS) Anne Hidalgo a appelé, dimanche soir, sur Twitter "en responsabilité à un large rassemblement des forces de gauche et des écologistes", aux côtés de la tête de liste EELV Julien Bayou.





Le candidat écologiste et secrétaire national d'EELV est arrivé troisième en Île-de-France avec de 12,5% à 13,7% des voix, derrière la présidente sortante Valérie Pécresse (Libres!) et le candidat RN Jordan Bardella. Audrey Pulvar (PS), entre 10,5% et 11,8%, et Clémentine Autain (LFI), entre 10,0% et 10,2%, sont en 5e et 6e position.