EN DIRECT - "Les Français diront dans 10 mois qui est capable de mettre fin au désordre", réagit Xavier Bertrand

LA DROITE ET LE CENTRE "PREMIÈRE FORCE POLITIQUE DU PAYS", SELON LARCHER





Gérard Larcher s'est réjoui que les Français aient "largement renouvelé leur confiance" envers "les Présidents sortants de la droite et du centre". "La crise sanitaire a montré leur capacité à être présents, à répondre par la proximité, l'efficacité, la réactivité aux difficultés de nos compatriotes." Le président LR du Sénat a aussi tenu à souligner le "rendez-vous manqué" pour LaREM et l'échec du RN qui "démontre une fois de plus les limites du vote sanction". "Ce soir, la droite et le centre sont la première force politique du pays", écrit-il, y voyant "l'alternance démocratique que les Français attendent".





Malgré ces réjouissances, le président du Sénat a aussi regretté que ce deuxième tour des élections n'ait pas "conduit à un sursaut citoyen". "Cette désaffection manifeste d'une majorité de Français pour notre vie démocratique continue d'être une réelle source d'inquiétude", a-t-il écrit dans un communiqué de presse.