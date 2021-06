EN DIRECT - Régionales en Paca : mis sous pression, Félizia se retire

LE POINT SUR LES ALLIANCES À GAUCHE





Les tractations ont commencé en vue du second tour. À gauche, plusieurs listes ont d'ores et déjà acté leur fusion. C'est le cas dans le Centre-Val-de-Loire, où François Bonneau (PS) et Charles Fournier (EELV) viennent de trouver un accord.





Idem dans les Pays de la Loire, entre l'écologiste Matthieu Orphelin et le socialiste Guillaume Garot, et en Bourgogne-Franche-Comté entre la présidente PS sortante Marie-Guite Dufay et l'écologiste Stéphanie Modde.





À ce stade, les discussions se poursuivent en Nouvelle-Aquitaine entre le président PS sortant Alain Rousset et l'écologiste Nicolas Thierry, ainsi qu'en Normandie, entre Mélanie Boulanger (PS-EELV) et Sébastien Jumel (PCF).





Selon nos informations, l'accord en Ile-de-France entre Julien Bayou (EELV), arrivé en tête de la gauche, Clémentine Autain (LFI) et Audrey Pulvar (PS) est sur le point d'aboutir.