DISCOURS D'EMMANUEL MACRON





"La troisième promesse c'est celle d'anticipation. Le grand débat national a remis sur la table beaucoup de sujets, notamment ceux qui touchent notre capacité à anticiper. (...) C'est une opportunité pour de nombreuses filières d'évoluer profondément. Nous partions en 2017 vers 10 ans de renouvellement du glyphosate. La France s'est battue pour faire voter au niveau européen 5 années de renouvellement."

A propos du vignoble : "je pense que nous pouvons en faire le premier vignoble du monde sans glyphosate. L'Inra a identifié des solutions techniques crédibles. L'enjeu réside dans l'accompagnement. (...) On ne laissera aucun agriculteur sans solution, car sinon c'est une impasse. Et on s'assurera que toutes les alternatives sont évaluées et crédibles. Nous avons manqué d'anticipation sur ce sujet. Le glyphosate dit quelque chose de notre symptôme à nous appuyer sur la force de nos chercheurs et scientifiques. On n'a pas découvert il y a 20 mois que le glyphosate était toxique."

"Nous avons besoin de nous doter d'une véritable intégrité scientifique irréprochable. C'est pourquoi la France porte une réforme de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Elle doit devenir le tiers de confiance qui réconcilie les agriculteurs européens et la société."