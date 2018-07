EN DIRECT - Affaire Benalla : le parquet ouvre une enquête sur des violences contre les policiers place de la Contrescarpe le 1er mai

Alors que le chef de l'Etat est sorti de son silence une trentaine de minutes devant les députés de la majorité, pour demander, bravacher, à ce qu'on "vienne le chercher", le gouvernement est sommé par l'opposition de s'exprimer. Les commissions d'enquête parlementaire mises sur pied à l'Assemblée nationale et au Sénat procèdent depuis ce lundi matin à plusieurs auditions, dont celle du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ou le directeur de cabinet auteur de la sanction à l'encontre d'Alexandre Benalla. Dans cette affaire, Alexandre Benalla et l'un de ses proches, Vincent Crase, ont été mis en examen pour violence en réunion, usurpation de fonction et port d'arme non autorisé (pour le second, seulement), ainsi que trois fonctionnaires de la préfecture de police, soupçonnés d'avoir transmis des extraits d'images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla.