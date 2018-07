EN DIRECT - Affaire Benalla : la révision constitutionnelle repoussée à la rentrée

COLLOMB À L'ASSEMBLÉE





"J'ai dit que j'avais croisé monsieur Benalla mais dans une campagne électorale il y a des dizaines de personnes qui sont gardes du corps. On ne sait pas non plus s'ils sont gardes du corps privés ou policiers" répond à Nicolas Dupont-Aignant Gérard Collomb qui lui demandait s'il était bien sûr de ne pas connaître Alexandre Benalla.