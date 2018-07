EN DIRECT - Edouard Philippe dénonce "une instrumentalisation politique" de l'affaire Benalla

Au surlendemain de son interview au JT de 20h de TF1, Alexandre Benalla a assuré auprès du JDD "avoir plutôt envie" d'être auditionné par les deux commissions d'enquête - ce sera difficile, puisque celle de l'Assemblée a d'ores et déjà fermé boutique -, deux personnages-clé de l'entourage de Gérard Collomb sont auditionnés ce lundi par la commission d'enquête du Sénat : Jean-Marie Girier et Stéphane Fratacci, du cabinet de Gérard Collomb. A noter également l'audition de Michel Lalande, préfet des Hauts-de-France. Dans cette affaire, Alexandre Benalla et l'un de ses proches, Vincent Crase, ont été mis en examen pour violence en réunion, usurpation de fonction et port d'arme non autorisé (pour le second, seulement), ainsi que trois fonctionnaires de la préfecture de police, soupçonnés d'avoir transmis des extraits d'images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla.





