Décès de Jacques Chirac : suivez notre édition spéciale sur LCI

EN DIRECT - Suivez l'édition spéciale de LCI consacrée au décès de l'ancien président Jacques Chirac. Sur le canal 26 ou en vidéo sur cette page, nous diffuserons au cours de cette journée des informations en direct qui suivent la mort de l'ex-chef d'État, et de nombreuses archives sur sa carrière politique.

Décédé jeudi matin à l'âge de 86 ans, Jacques Chirac n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années. Outre ses deux mandats présidentiels, il a été, au cours d'une carrière politique particulièrement longue, deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition.