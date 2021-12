EN DIRECT - Conférence de presse d'Emmanuel Macron : "Je travaillerai jusqu'à la fin de mon mandat"

LES OBJECTIFS DE LA PRESIDENCE FRANCAISE





Emmanuel Macron a indiqué que l'objectif de la présidence français était de "passer d’une Europe de coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de son destin".





Pour une "Europe plus souveraine" il faut "une Europe capable de maitriser ses frontières", estime le chef de l'Etat. "Nous initierons une réforme de l'espace Schengen autour de deux priorités" : le "pilotage politique de Schengen" et la "création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise", a-t-il annoncé. En cas de crise exigeant de "renforcer le contrôle aux frontières extérieures, un Etat membre doit pouvoir compter sur l'appui de Frontex et le renfort solidaire des Etats membres en policiers, gendarmes et en matériel".





Emmanuel Macron souhaite également développer la défense européenne. Il veut "définir une souveraineté stratégique européenne pour ancrer que nous Européens, que nous soyons membre de l'Otan ou pas, nous avons des menaces communes et des objectifs communs". Il s'agira aussi de lancer des exercices communs et de développer l'industrie de défense européenne.





Un autre objectif sera la "protection de notre voisinage", via une politique africaine, notamment pour diminuer les flux migratoires vers l'Europe. Un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne sera organisé en février pour redéfinir les relations, refonder un new deal économique avec l'Afrique, identifier les enjeux éducatifs et écologiques du continent. Il s'agira aussi d'assurer la stabilité et la prospérité de notre voisinage avec les Balkans occidentaux.





Emmanuel Macron veut aussi que sa présidence soit l'occasion d'imaginer un nouveau modèle de croissance européen. En mars, un sommet sera organisé en France autour des 27 chefs de gouvernement pour réfléchir à ce modèle et "faire de l'Europe un grand continent de création, innovation, création d'emplois".