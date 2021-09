EN DIRECT - Marseille : Emmanuel Macron s'exprime devant les policiers

BILAN DU PREMIER JOUR À MARSEILLE





À la sortie d'un moment d'échanges avec des membres d'associations impliquées dans les quartiers Nord de Marseille, le président de la République a brièvement évoqué ce qu'il souhaitait mettre en place dans la ville.





"Ma réponse ne se fait pas en un jour, mais elle est évidemment sécuritaire", a-t-il d'abord commencé, ajoutant que des mesures plus concrètes allaient être annoncées aux policiers qui luttent contre le trafic de drogue dans la ville.





Cependant, Emmanuel Macron a également détaillé les autres domaines pour lesquels des fonds seraient aussi débloqués. Soulignant que des dispositifs avaient déjà été mis en place, le chef de l'État a reconnu que ce n'était pas suffisant. "La détresse est telle que ce n'est pas suffisant, on doit intensifier et avoir une échelle de temps et d'investissement bien supérieur", explique-t-il.





"Je considère que me déplacer ici et venir écouter, c'est un signe de respect et de considération", certifie Emmanuel Macron, ajoutant, "la confiance, elle reviendra avec l'efficacité et les résultats, elle ne reviendra pas avec un discours, je suis très lucide".