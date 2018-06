EN DIRECT - Virginie Calmels virée par Laurent Wauquiez : les Républicains à couteaux tirés

Virginie Calmels n'est plus la n°2 de LR. Par un communiqué envoyé sur Twitter dans la soirée de dimanche, le parti Les Républicains a annoncé le limogeage de sa vice-présidente. "Après consultation de l’équipe dirigeante, Laurent Wauquiez, président des Républicains, nomme Jean Leonetti, maire d’Antibes et président du Conseil national, vice-président délégué des Républicains", dit le communiqué publié sur Twitter. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a rapidement salué le "courage" et les "convictions" de Virginie Calmels, son adjointe à la mairie.





Depuis plusieurs semaines le feu couvait entre Laurent Wauquiez et sa numéro 2. Une interview au Parisien Dimanche fut la goutte d'eau. Virginie Calmels avait réitéré ses critiques sur "l'absence de débat" sur le contenu d'un tract LR empruntant aux slogans du Front national , ce qui lui a valu des attaques de la part de la garde rapprochée du président Laurent Wauquiez. "J'ai cru avec sincérité à sa volonté de rassemblement et j'ai soutenu ses propositions car je suis pour un régalien fort (...) et depuis son élection, il démontre au fur et à mesure qu'il semble être uniquement pour défendre sa propre ligne", poursuit Virginie Calmels, qui a réclamé au début du mois une clarification de la ligne européenne de LR.





Au sein de LR, les porte-parole ont tenté depuis dimanche soir d'éteindre l'incendie. Sur LCI, Laurence Saillet a justifié le départ de Virginie Calmels estimant que l'intéressée s'était isolée elle-même. Rachida Dati elle, a réduit l'incident à une "querelle d'égo".





Cette éviction est une crise de plus à droite depuis l'élection présidentielle ratée de 2017. Suivez sur LCI les réactions politiques à ce départ de Virginie Calmels.