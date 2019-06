En garde à vue pour avoir frappé un policier, un proche d'Edouard Philippe est relâché en prétendant être son conseiller

Selon plusieurs témoignages cités par Mediapart, le consultant aurait asséné trois coups de poing au visage du CRS en civil lors de l'altercation. L'intéressé nie avoir attaqué le policier et affirme s'être défendu après avoir été provoqué par ce dernier. Il a passé une partie de la nuit en garde à vue et a été libéré lundi à 5h30, après avoir affirmé face aux policiers qu'il était le conseiller "diplomatie et communication" du Premier ministre, et qu'il devait participer à la visite de Dmitri Medvedev, le chef du gouvernement russe, au Havre, ce même lundi.





"Parmi les éléments ayant concouru à la levée de garde à vue figure la nécessité d’établir les circonstances de l’infraction et le préjudice subi", a affirmé le parquet de Rouen auprès de Mediapart. Mais une source judiciaire semble s'étonner de cette remise en liberté, car celles-ci interviennent "vers 20 heures quand le magistrat termine sa permanence, ou après 8h30-9h quand il commence la suivante. On ne relâche jamais à 5h30 du matin sauf à ce qu’il y ait eu une intervention..."