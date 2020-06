En légère hausse, la popularité d'Edouard Philippe toujours plus forte que celle d'Emmanuel Macron

S'agissant de ceux qui n'accordent pas leur confiance à Emmanuel Macron, on dénonce notamment la "mauvaise gestion de la crise du coronavirus", de l"amateurisme et improvisation au quotidien" ainsi que "beaucoup de promesses jamais tenues."

Le Premier ministre, lui poursuit pour sa part son ascension, avec 51% de jugements positifs et un gain total de 13 points depuis le début de la crise sanitaire durant laquelle il a été très exposé, selon cette enquête mensuelle pour LCI.

"Il est digne de confiance et a la tête sur les épaules" ou "je le trouve droit et solide dans la façon qu'il a eu de lutter contre la crise du coronavirus", soulignent notamment ceux qui lui font confiance, tandis que d'autres saluent ses "décisions fermes" et une "gestion entre crise sanitaire et crise économique équilibrée".

En revanche, les moins convaincus le voient comme "le bras droit de Macron" qui "dit tout et son contraire" et qui "ne fait qu'appliquer les directives" tout en semblant "dépassé par les événements" et en n'étant "pas suffisamment à l'écoute et proches des Français."

Les derniers sondages donnent également le chef de l'Etat quasiment stable et le Premier ministre en nette hausse.