En nommant Bayrou Haut-commissaire au Plan, Macron récompense l'un de ses plus fidèles soutiens

"Il a une utilité au Président. Il sent les choses, il a les réflexes politiques, il fait partie de ceux qui nous ont évité de faire des bêtises : sur les réformes, le calendrier, la manière de présenter les choses", reconnaissait un conseiller de l'Elysée dans Le Parisien en septembre 2019, louant son flair. "Il y a parfois des choses que je vois et qu’il ne voit pas, et réciproquement", déclarait François Bayrou au Monde en septembre 2019 à propos du chef de l'Etat. "J’ai un peu plus de recul. 800 kilomètres de distance par rapport à Paris et un peu d’expérience, ça aide", ajoutait celui qui se vantait d'avoir alerté le Président sur la crise des Gilets jaunes avant qu'elle ne prenne de l'ampleur.

Ce que le chef de l'Etat apprécie également chez François Bayrou : que le contenu de leurs discussions ne se retrouve pas dans les médias. "Quand le président de la République dit quelque chose à François Bayrou, il sait que ça ne sortira pas", indique la ministre MoDem Jacqueline Gourault dans Le Parisien daté de ce mercredi.

Alors dès qu'il le peut, Emmanuel Macron rend la pareille à son fidèle allié. Comme en janvier dernier, lorsqu'il prolonge d'un jour un déplacement à Pau pour le G5 Sahel, afin d'afficher son soutien à François Bayrou, candidat à la mairie de Pau, et mis en examen quelques jours plus tôt dans l’affaire des emplois présumés fictifs de son parti.