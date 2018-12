En plein réveillon, un député LREM attaque une sénatrice EELV sur son physique sur Twitter

Tout a commencé avec un tweet d’Esther Benbassa. Le 22 décembre dernier, cette élue d’Europe Écologie Les Verts donne son avis sur un article du journal Le Monde, dans lequel Brigitte Macron confie que la violence des propos de certains Gilets jaunes à son égard lui rappelle celle de ses débuts avec le président de la République. L’élue de Paris écrit alors : "Brigitte Macron déplore la violence et la vulgarité des Gilets jaunes. Ce n'est donc pas violent, la pauvreté? Et elle n'est pas vulgaire, l'arrogance aux dents blanches des riches et des puissants?" Un point de vue qui a vivement fait réagir Joachim Son-Forget. Dès le lendemain, il s'insurge : "Avec le pot de maquillage que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer". Il accuse ainsi l’élue d’avoir "détourné" la citation de l’article afin de "mettre de l’huile sur le feu".





Une répartie qui ne laisse pas les internautes insensibles, certains y voient des allusions sexistes. Alors, le député riposte à grands coups de photos peu avantageuses pour Esther Benbassa. Sur les clichés, elle porte des pancartes, où l’on peut lire "je ne me tairai jamais" ou "plus de cannabis, moins de police !"