En pleine affaire Benalla, Emmanuel Macron invite son gouvernement à dîner à l'Elysée

Comme l'année dernière, le président de la République et son épouse recevront les ministres et leur conjoint on conjointe, mercredi 1er août 2018 pour une opération team building autour d'un dîner. Mais cette fois-ci, l'atmosphère sera moins guindée. En effet, la réception se fera sur la terrasse de l'Elysée avec buffet à l'honneur. En tout cas, il n'est pas question pour les membres du gouvernement de rater cet événement. Bruno Le Maire, par exemple, qui devra être en déplacement en Italie ce jour même, a décalé son départ. Le rendez-vous vient à pic pour l'exécutif, qui s'est fait fortement secouer ces deux dernières semaines par l'opposition, en pleine affaire Benalla.