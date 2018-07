En pleine affaire Benalla, la cote de confiance d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe est... en hausse

La victoire des Bleus à la Coupe du monde de football et l'affaire Benalla : voilà deux événements qui auraient pu faire bondir ou s'effondrer la cote de popularité du président de la République et de son Premier ministre en ce mois de juillet. Pourtant, selon un sondage Harris Interactive pour Délits d'Opinion réalisée de mardi à jeudi, soit un moment où l'affaire Benalla occupait déjà le devant de la scène médiatique, la cote de confiance d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe n'a pas beaucoup évolué par rapport au mois de juin, puisqu'elle est en légère hausse de 2 points.