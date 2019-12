En pleine grève des transports, Elisabeth Borne s'envole en vacances à Marrakech

Mardi, le quotidien a pourtant relaté le voyage d'Elisabeth Borne à Marrakech. Un séjour de quelques jours sous le soleil marocain, en vol régulier et intégralement aux frais de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Mais un séjour qui fait réagir : alors que la grève touche le réseau ferré et de nombreux pans de l'économie, il faut rappeler que le secrétariat d'Etat aux Transports est placé sous sa tutelle.

Dans l'entourage de la ministre, on tente d'éteindre l'incendie, assurant qu'Elisabeth Borne n'est partie "que quelques jours" et sera "intégralement à son bureau" dès la semaine prochaine. La gestion des grèves reste assurée : elle est en effet déléguée au secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Au Parisien, un conseiller de Matignon souligne que les membres du gouvernement "ont droit à des vacances", et qu'il leur est simplement demandé "d'être disponibles et réactifs".

Le journal pointe un autre aspect fâcheux, non plus sur le plan social mais environnemental. Et pose la question qui fâche : "La madame Écologie du gouvernement qui prend l'avion pour le réveillon, n'est-ce pas gênant pour l'image et le bilan carbone ?" .

Auprès de France Info, le cabinet d'Elisabeth Borne a précisé ce mercredi que la ministre avec décalé son départ et raccourci son séjour . "Il n'y a pas de règle kilométrique ou d'interdiction de sortie du territoire pour les ministres, l'important est qu'elle est totalement joignable et mobilisable. "