En pleine pandémie, le train de vie des députés a-t-il été augmenté de 15% ?

Les dépenses des élus sont scrutées avec encore plus d'attention qu'à l'accoutumée en cette période délicate sur le plan économique. Dans ce contexte, sur les réseaux sociaux, une annonce a été largement relayée. Des publications rapportent qu'en "pleine pandémie, l’Assemblée augmente le train de vie des députés de 18.950 euros à 21.700 euros". Cette hausse, de l'ordre de 15%, concernerait ainsi les "frais de courrier, de téléphone et de taxi". S'il s'agit d'éléments avérés, on observe que dans la pratique, rares sont les parlementaires à utiliser cette enveloppe en intégralité, et qu'au sein même de l'Hémicycle, une telle décision fait jaser.