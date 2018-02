En pleine tourmente, Nicolas Hulot élu personnalité politique de l'année, un an après... François Fillon

Le ministre de la Transition écologique, qui a fait au mois de mai ses premiers véritables pas en politique en rejoignant le gouvernement, a ainsi été honoré par l'éditorialiste Christophe Barbier (BFM TV et L'Express), qui a justifié cette récompense par le fait que "toute l'écologie politique respose sur les épaules de Nicolas Hulot, et elle est plus écologique et moins politique". Un éloge que ne partageront pas forcément les associations anti-nucléaires, mais que devrait apprécier l'ancien animateur, mis en cause dans une enquête d'Ebdo pour des faits de viol et de harcèlement sexuel.