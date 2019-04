En quoi la politique économique de l’État a-t-elle été coloriée en jaune ?

Le quinquennat d’Emmanuel Macron avait un cap dans les affaires budgétaires pour les déficits et les impôts. Celui-ci a été complètement modifié par la crise des gilets jaunes. Tous les objectifs de 2022 ont été percuté et repeint en jaune par la crise sociale. Quel est ce changement de pied sur la politique économique et sur ses objectifs ? Quelle est la situation au niveau des impôts ?



Ce mercredi 3 avril 2019, Tiphaine Pioger, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille les répercussions de la crise des gilets jaunes sur la politique économique de l’État. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 03/04/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.