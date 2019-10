En raison du "niveau élevé des loyers parisiens", la dotation d'hébergement des députés revalorisée de 300 euros

FRAIS DE MANDAT - Le bureau de l'Assemblée a décidé, mardi 15 octobre, de revaloriser la dotation d'hébergement de 300 euros, la faisant passer de 900 à 1200 euros. Une décision liée au "niveau élevé des loyers parisiens".

Une réévaluation qui fait passer cette dotation au même niveau que celui en cours au Sénat, et qui concernera 104 députés. En effet, 240 députés ont l'habitude de dormir dans leur bureau, quand 51 autres disposent d'une chambre dans une résidence. D'autres pouvaient encore utiliser leur allocation de frais de mandat (AFM) pour se payer une chambre ou un pied-à-terre. Sur les 104 députés utilisant cette dotation, versée sur présentation d'un justificatif et destinée à se louer un pied-à-terre, seuls 7 présentaient un loyer inférieur à la dotation de 900 euros, avançait la questure.

Une réévaluation qui a un coût, "au minimum 304.000 euros", dit l'office en charge de la gestion de l'Assemblée. Et les questeurs d'anticiper que cette hausse, qui permettrait d'éviter de recourir à l'AFM, pourrait générer un effet d'aubaine et augmenter substantiellement son coût global, pour le faire passer à plus du double, rapporte l'AFP. Un comble, pour une enveloppe qui devait, comme l'écrivait Capital fin 2018, initialement limiter les coûts d'hébergement liés à l'entretien de la résidence hôtelière du Palais-Bourbon.