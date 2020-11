En se déclarant déjà candidat pour la présidentielle de 2022, Mélenchon veut s'imposer à la gauche

Mais le timing de son annonce, en pleine crise sanitaire, interroge ce lundi matin. "Est-ce que vous pensez que c’était le bon moment ? En pleine crise sanitaire, économique, sociale, avec le terrorisme qui est à son degré maximal d’alerte", s'est demandé le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure sur LCI. Qui a également regretté ce cavalier seul du bientôt triple candidat à la présidentielle : "La gauche, les écologistes, s’ils veulent gagner, ils ont besoin de se rassembler. Et celles et ceux qui par leurs candidatures personnelles, leurs ambitions égoïstes, menacent ce rassemblement possible, déroulent le tapis rouge sous les pieds d’Emmanuel Macron".

Olivier Faure, un des rares à croire un peu en cette union des gauches (hypothèse contestée dans son propre parti), a poursuivi en expliquant quelle stratégie il avait choisi de suivre : "D’abord de construire un projet socialiste puis d’aller voir l’ensemble de celles et ceux qui peuvent participer à une coalition de la gauche et des écologistes pour les cinq prochaines années. Et puis, ensuite, viendra le moment où on choisira celui ou celle qui peut incarner ce mouvement."