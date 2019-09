EN VIDÉO - Les grandes étapes de la vie politique de Jacques Chirac

DISPARITION - De la Corrèze à la mairie de Paris jusqu'à l'Élysée, il aura fallu 30 ans de vie politique et trois candidatures pour que Jacques Chirac soit enfin élu Président de la République. Retour sur un parcours de longue haleine.

Un an plus tard, Jacques Chirac est élu maire de la capitale, un fauteuil qu'il conserva pendant 18 ans. En 1981, il est candidat pour la première fois à l’élection présidentielle. Il est finalement battu au premier tour par Valéry Giscard d’Estaing et c'est François Mitterrand qui devient Président. Mais le "jeune loup" n'a pas dit son dernier mot. La droite gagne les législatives et Jacques Chirac redevient Premier ministre, s'essayant avec François Mitterrand l’exercice inédit de la cohabitation.

30 ans, 3 candidatures et enfin la plus haute marche

1995, nouvelle élection présidentielle. Cette fois-ci, c'est la bonne pour Jacques Chirac, il succède à François Mitterrand et choisit Alain Juppé pour gouverner la France mais l’ardeur réformatrice de son Premier ministre, se heurte au refus de la rue. Affaibli dans le pays et toujours contesté par une partie de son camp, il prend sûrement la plus mauvaise décision de sa carrière politique. Malgré une large majorité, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Résultat : la gauche triomphe et c’est au tour de Jacques Chirac d’expérimenter la cohabitation. Cinq ans à souffler le chaud… et le froid avec Lionel Jospin.