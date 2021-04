Emmanuel Macron va annoncer la suppression de l'ENA ce jeudi

Cette réunion avec le Premier ministre Jean Castex vise à "revenir sur les transformations publiques voulues par le président et mises en œuvre par le gouvernement depuis le début du quinquennat dans l'optique d'offrir aux Français un service public plus proche, plus efficace, plus transparent et plus bienveillant", a expliqué l'Elysée. Elle détaillera aussi les grandes lignes de l'ordonnance sur la réforme préparée par la ministre de Transformation et de la Fonction publique Amélie de Montchalin qui doit être adoptée avant le 7 juin après son examen en Conseil des ministres en mai.

De nouvelles mesures sur le recrutement, la formation et les carrières de la haute fonction publique devraient être inscrites dans ce texte, "dont le rôle essentiel, a fortiori en temps de crise, sera réaffirmé", selon l'Elysée. Lors d'un déplacement à Nantes le 11 février dernier, le chef de l'Etat avait insisté sur la nécessité d'ouvrir l'accès à des prestigieuses écoles de l’administration, comme l'ENA, à des jeunes d'origine modeste afin que plus "aucun gamin dans notre République se dise : 'ce n'est pas pour moi'", dressant un constat sombre de "l'ascenseur social" français, qui "fonctionne moins bien qu'il y a 50 ans" car la mobilité "est très faible".