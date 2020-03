"Encadrer" ou "interdire" Airbnb : surenchère chez les candidats en vue des municipales à Paris

Malgré la limitation des locations à 120 jours par an pour les propriétaires, la menace de sanctions plus sévères en cas de dépassement, la multiplication des contrôles ad hoc dans le centre de Paris, Airbnb continue d'occuper le terrain, avec 60.000 logements loués "dont la moitié de manière illégale", selon l'adjoint communiste au logement Ian Brossat, lui-même candidat aux municipales. La plateforme vient même de s'offrir une petite revanche dans son conflit avec la mairie de Paris, en devenant l'un des sponsors des JO 2024, au grand dam d'Anne Hidalgo.

Il y a un an, Anne Hidalgo avait également repris à son compte une proposition de son adjoint Ian Brossat, se montrant ouverte à l'hypothèse d'une interdiction pure et simple d'Airbnb dans le centre de la capitale, où les meublés touristiques peuvent représenter jusqu'à 30% du parc de logement, comme dans le 4e arrondissement.

Officiellement candidate depuis le 11 janvier, la maire de Paris en a fait le marqueur de sa prochaine campagne. Dans l'interview accordée à cette date au Parisien, la sortante a promis un référendum "avant l'été 2020 pour que les Parisiens puissent décider des règles du jeu. "En soustrayant à Paris un nombre important de logements, Airbnb est un facteur d'augmentation du prix des loyers et d'aggravation de la pénurie de logement", avait déjà fait valoir le premier adjoint et directeur de sa campagne Emmanuel Grégoire.

Artisan de la politique menée par la municipalité, et chef de file du PCF aux municipales, Ian Brossat est le premier à avoir proposé une interdiction partielle d'Airbnb. "Si nous ne régulons pas Airbnb, nous n'aurons plus d'habitants dans nos centres-villes", avait-il indiqué en septembre 2018 dans une interview au Parisien. "Vu l'ampleur du phénomène, je pense qu'il faut aller plus loin et interdire la location d'appartements entiers dans les arrondissements du centre de Paris et n'autoriser que la location de chambres, comme c'était le cas lorsqu'Airbnb a été créé", a-t-il jugé.

En août dernier, l'adjoint au logement a également inspiré Anne Hidalgo en proposant un référendum, afin "que les Parisiens soient consultés sur une interdiction d'Airbnb". Si la ville de Paris ne peut interdire seule la plateforme, l'élu communiste estimait ainsi que la consultation pourrait créer "un rapport de force avec le gouvernement" pour pousser ce dernier à légiférer.

Ian Brossat a également soutenu la proposition de loi transpartisane présentée au Sénat en octobre, permettant aux maires de choisir de limiter entre 60 et 120 le nombre de jours maximal autorisé pour louer son appartement (contre 120 actuellement à Paris).