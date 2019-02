Enquête ouverte pour corruption : quelle est cette affaire du "contrat russe" dans l'affaire Benalla ?

Quel sont les liens entre Choki Wakrim et Alexandre Benalla ?Selon une source proche de l'enquête citée par Le Parisien, Wakrim est aussi un "membre des forces spéciales" et a été entendu le 1er février 2019 par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, selon Valeurs Actuelles.





Libération évoque de nombreux liens entre Wakrim et Benalla, outre leur rencontre au domicile de Poitout en juillet. "Wakrim a été sollicité quelques mois plus tôt par Alexandre Benalla pour travailler sur le fameux contrat russe. Il était notamment en charge, à Monaco, de la sécurité de la famille de Iskander Makhmudov. A l'époque, une partie de ce contrat avait été confiée à la société de sécurité privée Velours, qu'Alexandre Benalla connaît bien pour y avoir travaillé entre 2014 et 2015", indique le quotidien.





Libération ajoute que Chokri Wakrim a "créé une autre société avec un des fondateurs de Velours, (...) à peine dix jours avant les premières révélations du Monde à l'origine de l'affaire Benalla", et que "le patron de Velours a revendu toutes ses parts à Chokri Wakrim quelques semaines plus tard". Enfin, le quotidien affirme que Benalla et Wakrim se sont vus "dans le château de l'homme d'affaires Vincent Miclet, en Dordogne" et "au domicile parisien de Mohamad Izzat Khatab, sulfureux homme d'affaires syrien soupçonné de nombreuses escroqueries, qui a hébergé Alexandre Benalla pendant plusieurs semaines après son son départ de l'Elysée", vidéos à l'appui.