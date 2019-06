Enquête : pourquoi la France séduit-elle les entreprises étrangères ?

Nos voisins du Royaume-Uni s'intéressent davantage à notre industrie et intensifient leur présence dans de nombreuses villes. Au total, ils comptent réinvestir près de deux milliards d'euros. Mais dans notre pays, l'industrie n'est pas le seul domaine qui se démarque. À Tourcoing, dans le nord, un géant néerlandais de la réservation de voyages est aussi venu pour rester. Alors, pourquoi la France attire-t-elle de plus en plus d'investisseurs étrangers ?



