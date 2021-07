Enquête visant Dupond-Moretti : deux députés claquent la porte de la Cour de justice de la République

Pour Antoine Savignat, "ces magistrats portent une atteinte sans précédent au pouvoir exécutif et plus généralement à l'équilibre de nos institutions". Le député LR affirme qu'il démissionne de la CJR car il ne souhaite pas "être instrumentalisé par ceux tentés d'user de leur autorité pour poursuivre des fins plus personnelles ou corporatistes". Il relève que la plainte déposée devant la CJR par des syndicats de magistrats français a été "précédée d'une tribune dans la presse nationale signée par les deux plus hauts magistrats français" et "s'interroge sur l'indépendance de l'autorité judiciaire et son impartialité".

La CJR est la seule juridiction habilitée à juger des ministres en exercice. Elle est composée notamment de 12 membres élus par l'Assemblée nationale et de 12 autres membres élus par le Sénat.