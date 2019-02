Enregistrement de Benalla : la cheffe de sécurité d'Edouard Philippe a démissionné, son compagnon suspendu de l'Armée

Un couple dans la tourmente. La cheffe de la sécurité du Premier ministre, Marie-Elodie Poitout, a démissionné jeudi après-midi afin d'"écarter toute polémique", a annoncé Matignon à l'AFP. Elle avait été entendue mercredi dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'enregistrement d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase, diffusée par Mediapart. Plus tard dans la soirée, c'est au tour de son compagnon, un militaire, d'être suspendu.





Reçue par le Premier ministre à la suite des informations de presse la concernant, la commissaire Marie-Elodie Poitout "a maintenu l’intégralité des propos qu’elle a tenus depuis la semaine dernière en réponse aux questions de la presse, démentant notamment être d’une quelconque façon liée à une rencontre entre MM. Benalla et Crase fin juillet", a indiqué le cabinet d'Edouard Philippe. "Toutefois, consciente de la sensibilité de sa fonction et soucieuse d’écarter toute polémique, la cheffe du GSPM a demandé au Premier ministre d’être affectée sur une autre mission au sein du ministère de l’Intérieur", ce qu'a accepté M. Philippe, poursuit Matignon.





"Je maintiens ne jamais avoir vu MM. Benalla et Crase ensemble ni à mon domicile, ni ailleurs et confirme n’avoir aucun lien avec les enregistrements dont parle la presse. Je n’ai jamais rencontré M. Crase", écrit la policière dans un bref message écrit envoyé à l'AFP. "Mon rôle a toujours été de protéger le Premier ministre, et sûrement pas de l’exposer. C’est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre de quitter mes fonctions de cheffe du GSPM", a expliqué la principale intéressée à l'AFP.