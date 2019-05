Entretien avec les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme sur le livre "La Haine"

Le livre "La Haine - Les années Sarko" (éd. Fayard) de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, raconte la rivalité entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, et ses conséquences sur la droite française. "C'est en rencontrant les acteurs de ces événements qu'on s'est aperçu que cette haine avait pris une ampleur inégalée. On est arrivé à un paroxysme de haine, non seulement entre Sarkozy et Fillon, mais aussi entre leurs équipes", a exprimé Fabrice Lhomme. "Cela nous semble assez évident en tout point de vue que ce sont ces haines qui ont conduit à la défaite de la droite en 2012, et même plus tard en 2017", estime Gérard Davet.



