Crise sanitaire et fin du quinquennat : ce qu’il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Elle va concerner les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissement pour handicapés. Tous les professionnels, ou les bénévoles travaillant au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. La campagne de vaccination pour les travailleurs concernés commence maintenant.

Ensuite, ce pass sanitaire s’appliquera aux cafés, les restaurants, les centres commerciaux mais également dans les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux et dans les avions, les trans et les cars pour les longs trajets. "Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives, qu’ils soient d’ailleurs clients, usagers ou salariés", a précisé le Président, prévenant également qu'en fonction de l'évaluation de la situation, la question de l'extension du pass se posera.

Tous les Français de plus de 12 ans vont devoir présenter un pass attestant qu’ils sont vaccinés ou qu’ils disposent d’un test négatif récent. En version papier ou via l’application TOUSANTICOVID, il sera indispensable pour accéder à un lieu de loisir – un parc d’attraction, par exemple - ou de culture – un concert, un spectacle ou un festival.

▶️ Un "Revenu d'Engagement pour les Jeunes"

C'est une mesure qui sera présentée à la rentrée et qui concernera "les jeunes sans emploi ou formation". Ce Revenu d'Engagement pour les Jeunes "sera fondé sur une logique de devoir et de droits". Elle est destinée à encourager un peu plus encore l'apprentissage.

▶️ La réforme des retraites suspendue à la dynamique de l'épidémie

C'est l'une des réformes les plus emblématiques du quinquennat d'Emmanuel Macron et l'une des plus sensibles. Si l'intention du Président est d'aller au bout de celle-ci, elle va devoir attendre. "Dès que les conditions seront réunies, nous devrons engager la réforme des retraites", a-t-il prévenu. Mais elle ne sera pas lancée "tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée".