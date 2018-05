Eponger une partie de la dette de la SNCF : quel impact sur le budget (et sur notre portefeuille) ?

Quand on parle du budget national, les milliards défilent rapidement et il est parfois difficile de se faire une idée des montants dont on parle. En annonçant vendredi aux syndicats que l'Etat reprendrait une partie de la dette de la SNCF, soit 35 milliards d'euros, entre 2020 et 2022, Edouard Philippe parle bel et bien d'un montant très conséquent pour les finances publiques.





Certes, comme l'affirment les adversaires de la réforme de la SNCF, il s'agit d'une certaine façon du rattrapage d'un sous-investissement de l'Etat dans les infrastructures ferroviaires, puisque les 35 milliards d'euros concernent spécifiquement la branche SNCF Réseau. Il n'empêche : un tel rattrapage en seulement deux ans est un geste plus que significatif. Selon les calculs du Monde, cette somme représente d'ailleurs 14 années d'investissement dans les infrastructures ferroviaires nationales. Elle correspond également à une vingtaine d'années d'investissements dans la construction en cours du Grand Paris Express, le métro en rocade autour de la capitale.