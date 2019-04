Eric Drouet et la délégation de Gilets jaunes ne seront pas reçus au Sénat : que s’est-il passé ?

Mais surprise. Peu avant 10h, et alors que la délégation de trouvait déjà sur le parvis du Palais du Luxembourg, l'entretien a été annulé. La raison officielle invoquée par la Haute assemblée à LCI est qu'il représentait des "risques de trouble à l’ordre public". Un motif qui n’est cependant pas celui donné par la délégation concernée. Elle estime sur Facebook que la décision de non-recevoir de dernière minute est due à "la trop forte médiatisation du rendez-vous".





Au micro de LCI, Eric Drouet considère ainsi que "l’ampleur médiatique que prenait ce rendez-vous" ne plaisait pas à tout le monde. Et notamment au gouvernement. "Je ne pense pas que la décision vienne du Sénat mais de plus haut", confie-il, pensant que cela "gênait" le gouvernement. Des propos repris dans un direct publié sur son groupe Facebook, où il va même jusqu’à invoquer des "pressions". Et d’ajouter: "Ils se tirent une balle dans le pied. On est ouvert à la discussion et au dialogue. C’est très, très con."