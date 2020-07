Eric Dupond-Moretti : ces propos chocs qui lui reviennent comme un boomerang

Plus d’une fois, le nouveau ministre de la Justice s’est exprimé sur les violences faites aux femmes. Harcèlement de rue, consentement, mouvement #Metoo... Il n’a jamais hésité a donné son avis sur ces questions. Concernant la loi de 2018 sur le harcèlement de rue mise en place par Marlène Schiappa, il avait ainsi déclaré que la législation n’a "pas à se mêler de ça". Sur le mouvement #Metoo, il avait affirmé dans le magazine GQ qu'il y "a aussi des follasses qui racontent des conneries et engagent l’honneur d’un mec qui ne peut pas se défendre, car il est déjà crucifié sur les réseaux sociaux ". Des propos pour lesquels il avait été accusé de remettre en cause la parole des victimes. Il avait poursuivi en se demandant : "Comment fait-on pour rouler un patin aujourd’hui ? On adresse un courrier recommandé AR et on attend la réponse ?".

En 2018, pendant l'Affaire Daval, il avait pris la parole sur l'utilisation et surtout l'utilité du terme "féminicide" : "Le féminicide serait un nouveau crime ? Alors si c’est une femme qui tue un homme, c’est quoi ? Un 'andricide'.