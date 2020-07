Eric Piolle (EELV) moque la 5G, une technologie "qui sert à regarder du porno dans l'ascenseur en HD"

Derrière ce trait d'humour, Eric Piolle estimait que le déploiement de la 5G ne doit pas être une priorité. "Il y a en France plein de gens qui sont dans des zones blanches [privées de connexion, NDLR]. On monte des territoires urbains toujours plus en technologie, et on laisse des zones blanches."

Eric Piolle, qui assure avoir découvert qu'une expérimentation était menée dans sa ville "derrière son dos", s'en est également pris à "une technologie qui va consommer encore plus d'énergie".

Le gouvernement a repoussé il y a quelques jours la demande de moratoire de la Convention citoyenne, refusant un nouveau report dans l'attribution des fréquences 5G, avec des enchères prévues en septembre 2020.