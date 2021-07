Éric Piolle sur LCI : "L’humanité a besoin de réduire sa consommation de viande

Écologiste et carnivore, c'est possible. Souvent présenté comme un écologiste pur et dur - plus que son futur adversaire à la primaire d'EELV Yannick Jadot par exemple - et interrogé ce jeudi sur LCI sur son rapport au monde animal, le maire de Grenoble n'a pas hésité au moment d'affirmer la supériorité humaine sur l'animal, avant de reconnaître qu'il mangeait de la viande, indiquant toutefois qu'il faisait la démarche de réduire sa consommation.

"Je pense que l’humanité a besoin de réduire sa consommation de viande. C’est à la fois 16% des émissions de gaz à effet de serre et nous ne pourrons pas laisser la condition animale comme ça. L’élevage intensif, c’est insupportable nous devons revenir à de l’élevage extensif, respecter le vivant, c’est fondamental", a-t-il déclaré.