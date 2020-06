Pour Eric Woerth, Christophe Castaner "n'a pas été à la hauteur" et "a perdu la confiance des policiers"

Eric Woerth tient la ligne de son parti sur les violences policières : elles n'existent pas. Le député LR et président de la commission des finances à l'Assemblée, a répété ce matin qu'il n'y avait que "des actes isolés" qui ne doivent pas mettre en cause la police dans son ensemble. Car la police "fait son travail dans des conditions difficiles : les agents doivent employer la force, face à des gens extraordinairement violents, et se protéger sans blesser ni tuer, donc c'est très compliqué", explique-t-il ce mardi matin sur LCI.

"Il n'a pas assez soutenu les policiers", regrette-t-il sur le plateau de LCI. "On ne peut pas dire que la police française est raciste, on peut pas laisser entendre ça", ajoute Eric Woerth en faisant référence au discours de Christophe Castaner, où ce dernier a dit annoncé plus exactement une "tolérance zéro face à des actes racistes". "Mais tolérance zéro sans preuves à l'appui ?" s'étonne le député. "Nous sommes dans une société accusatoire, on vous accuse de tout et de rien (...) il n'y a plus de présomption d'innocence". Pour lui, la confiance dans la police et dans l'institution judiciaire devrait primer.