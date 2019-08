Eric Woerth revient sur la mini-polémique sur sa photo d'alpinisme : "Ce qui me dérange, c'est la malveillance"

Sur un plan plus personnel, le député LR de l'Oise, a poursuivi : "J'ai été agacé sur le fait qu'on puisse contester cette passion réelle, parce que c'est un peu de moi-même, et qu'on croie des gens qui n'ont jamais fait de montagne, sont venus de nulle part, des gens toxiques et malveillants, par rapport à ma parole et celle du guide qui m'accompagnait." En effet, nombre d'utilisateurs de Twitter, sans tenir compte de l'inclinaison de la pente, avaient déduit de la position de deux alpinistes en arrière-plan qu'Eric Woerth avait fait un montage pour se montrer plus à son avantage qu'il n'aurait dû. Une exagération bien commune sur les clichés d'alpinisme, dû à la position... du photographe, qui accentue l'effet de la pente.





Et le président de la Commission des finances de l'Assemblée d'égratigner certains de ses adversaires politiques, qui ne se sont pas privés de se moquer de lui : les députés LaRem Bruno Questel et Stéphane Trompille, notamment. "Immédiatement, ils ont dit : 'Woerth, il ment, et comme il ment, il est de droite, et c'est toute la droite qui ment'. Mais ces gens sont dingues !" S'il exagère la réaction de ses collègues à l'Assemblée, il n'en termine pas moins en revenant à ses fondamentaux d'alpiniste : "Vive la montagne, vive Chamonix".