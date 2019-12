Eric Woerth sur la grève : "La CGT doit faire preuve d'humanité"

"La vérité, c’est que ce sont les syndicats qui bloquent", a poursuivi le député de l'Oise. "La CGT doit faire preuve d’humanité et se dire qu’il y a des français qui partagent ou pas leurs opinions, leurs combats. La réalité, c’est que cette période est sacrée et les périodes sacrées, il faut les respecter."

Celui qui est également président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale s'est par ailleurs dit favorable à une réforme du système des retraites, "pour le bien des Français", enjoignant le gouvernement "à tenir". "On vit plus longtemps donc il faut travailler plus longtemps", a-t-il fait valoir. "Il faut mettre en accord ses paroles et ses actes. La réforme responsable, c’est celle qui prémunit notre système de retraite. Sa première protection, c’est qu’il soit équilibré sur le plan financier."