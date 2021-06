Eric Zemmour candidat à la présidentielle ? Une petite musique qui ne date pas d'hier

Éric Zemmour, éternel tribunitien de la droite radicale anti-immigration, ou candidat pour de bon à une élection ? Les derniers propos du polémiste, dans une vidéo publiée dimanche par "Livre noir", chaîne YouTube lancée par l'ancien militant LR Erik Tegnér - partisan de l'union des droites - semblent aller dans le sens des rumeurs qui bruissent depuis plusieurs semaines dans les coulisses de la vie politique.

"Peut-être qu'il faut passer à l'action", s'est ainsi interrogé à haute voix le chroniqueur du Figaro, faisant valoir qu'il faisait "de plus en plus de propositions" lors de ses interventions médiatiques, et qu'il pensait "de plus en plus à comment mettre en application" ce qu'il professe. "J'ai depuis vingt ans annoncé, prophétisé, en vain pour l'instant, en disant, voilà ce qu'il va arriver", a-t-il étayé. "J'ai longtemps pensé que cela suffisait [...] Peut-être qu'il faut passer à l'action, car la prévision, la prédiction, même la prophétie ne suffit pas."

Ces derniers jours, Playbook expliquait que le polémiste serait bel et bien à la recherche d'un directeur de campagne en vue de 2022, quand L'Express relatait des démarches similaires auprès de spécialistes de la communication.

Quoiqu'il en soit, la perspective d'une candidature Zemmour est désormais prise très au sérieux. À commencer par Marine Le Pen, qui s'inquiétait, dimanche au Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro, d'un risque "d'affaiblissement du camp national", s'il venait à concurrencer la candidate du RN qu'il n'a eu de cesse, par ailleurs, de critiquer. La majorité présidentielle semble également surveiller cette option, en témoignent les récents propos de Stéphane Séjourné, proche d'Emmanuel Macron, qui suggérait de comptabiliser les propos d'Éric Zemmour dans le temps de parole des responsables politiques.