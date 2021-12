"Une poignée d'idiots" : Eric Zemmour condamne la vidéo polémique de ses partisans simulant des tirs

"Vous ne faites partie ni de mes sympathisants, ni de mes militants, et encore moins de mes amis." Mercredi dans un communiqué, Eric Zemmour a condamné les deux individus se revendiquant ses sympathisants qui se sont mis en scène dans des vidéos dans lesquelles ils s'entraînent au tir et imaginent prendre pour cible Emmanuel Macron et les élus insoumis Alexis Corbière et Raquel Garrido. "Je condamne par avance tout ce que vous ferez en mon nom pendant ma campagne. Je ne veux ni de votre soutien, ni de votre aide", a écrit le candidat à l'élection présidentielle.