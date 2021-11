Eric Zemmour, la mue difficile d'un journaliste et polémiste en candidat à l'élection présidentielle

"Je me suis longtemps contenté du rôle de journaliste (…) Je croyais qu’un politicien allait s’emparer du flambeau que je lui transmettais, je me disais à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion. (…) J’ai décidé de prendre notre destin en main." Eric Zemmour l'a confirmé et expliqué ce mardi 30 novembre dans sa vidéo de déclaration de candidature à l'élection présidentielle : il a terminé sa mue et est passé de journaliste à homme politique.

Mais ce sont ses invitations et ses déclarations sur les plateaux de télévision qui vont l'installer dans le paysage médiatique et lui donner l'occasion de développer ses idées politiques. Le rédacteur de presse écrite, aujourd'hui âgée de 63 ans, apparaît pour la première fois sur le petit écran en 2003 dans "Ça se dispute", sur la chaîne d'information en continu I-Télé (qui deviendra CNews, groupe Canal+). Il accède à la notoriété trois ans plus tard grâce à Laurent Ruquier, qui en fait l'un de ses chroniqueurs vedettes dans "On n'est pas couché". Il officie sur France 2 entre 2006 et 2011 chaque samedi soir, en tant que chroniqueur de droite, souverainiste, aux côtés d'un homme de gauche, Michel Polac puis Eric Naulleau.

Après des études à Sciences-Po Paris et alors qu'il a échoué par deux fois à entrer à l'ENA, il commence sa carrière en 1986 au Quotidien de Paris. Il intègrera dix ans plus tard le service politique du Figaro. À partir de 2013, il chronique tous les jeudis un livre dans Le Figaro littéraire, avant de stopper toute collaboration avec le journal en septembre 2021 alors qu'il fait la promotion de son nouveau livre La France n'a pas dit son dernier mot, et que les rumeurs autour d'une candidature à la présidentielle s'intensifient.

La consécration est offerte à ce père de trois enfants en 2019 par Vincent Bolloré, patron du groupe Vivendi, dont la chaîne d'information en continu CNews lui offre une émission quotidienne en début de soirée, "Face à l'info". Là, il peut s'exprimer, exposer ses idées et sa vision du monde sans véritable contradicteur, pendant deux ans. En parallèle de la télévision, Eric Zemmour squatte également les ondes. Sur RTL, alors radio la plus écoutée de France, il dispose d'une chronique depuis 2010, d'abord quotidienne, puis deux fois par semaine à partir de 2012. La radio met fin à cette collaboration en octobre 2019, quelques jours après un discours violemment anti-immigration et anti-islam.

En quelques années, Eric Zemmour est passé de journaliste à polémiste. Ses sorties controversées et provocatrices sur l'islam, les immigrés ou l'histoire de France lui ont valu une quinzaine de procédures judiciaires. Poursuivi pour injure raciale, provocation à la haine ou contestation de crime contre l'humanité, le journaliste en est sorti plus souvent relaxé que condamné. Il l'est toutefois en février 2011, quand le tribunal correctionnel de Paris le reconnaît coupable de provocation à la haine raciale pour avoir déclaré, un an plus tôt, dans une émission de Thierry Ardisson, que "la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait". En 2018, il est reconnu coupable de provocation à la haine religieuse pour avoir dit en 2016 que la France vit "depuis trente ans une invasion", qu'elle est le théâtre d'un "djihad" qui vise à l'"islamiser".

Aujourd'hui, c'est grâce aux médias qu'il dénonce pourtant qu'Eric Zemmour a pu construire son personnage et bâtir sa candidature à la présidentielle 2022. Il a pu développer à des heures de grande écoute et insuffler dans le débat public ses idées de déclin de la France et d'islamisation de la société, construisant par la même occasion un projet politique.

Une transformation aujourd'hui achevée, mais qui en laisse plus d'un sceptique sur la scène politique. Chez ses opposants, bien sûr, comme Marine Le Pen, qui estimait dimanche que "la mue de polémiste à candidat ne s'est pas faite". Chez ses proches, aussi, comme Robert Ménard, qui n'a pas ménagé ses critiques à l'égard de la précampagne du polémiste ces derniers jours. Une mue, enfin, qui doit encore faire ses preuves dans les sondages, où Eric Zemmour ne cesse de reculer, sur fond de polémiques à répétition.