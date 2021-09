Eric Zemmour sur LCI : les déclarations du polémiste que nous avons déjà vérifiées

Il n'est pas en campagne officiellement, mais il insuffle déjà ses sujets de prédilection dans le débat politique. Coutumier des plateaux, Éric Zemmour y est désormais invité à prendre la parole en tant que possible futur candidat à l'élection présidentielle. À ce titre, notre équipe des Vérificateurs passera au crible ses affirmations, arguments et promesses lors de l'émission qui lui est consacrée, lundi 27 septembre sur LCI (canal 26), conduite par Ruth Elkrief. Nous avons résumé ici certains "faits alternatifs" défendus depuis le début de cette campagne qui ne dit pas son nom.

Si l'histoire fait partie des sujets qu'aime traiter - et réécrire - Éric Zemmour, l'autre sujet de prédilection pour celui qui a été définitivement condamné en 2011 pour "provocation à la discrimination raciale", c'est l'immigration. De plateau en plateau, il assure qu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, "on aura eu plus deux millions d'étrangers en plus venus pour la plupart du Maghreb et d'Afrique noire". Un calcul trompeur.

Dans les détails, le polémiste a voulu compter ce qu'il considère comme les chiffres annuels d'entrée sur le territoire. Pour ce faire, il a additionné le nombre de titres de séjour, accordés pour des raisons économiques, familiales, ou pour les études, les demandeurs d'asile et le nombre de mineurs isolés. Si l'on utilise la méthode d'Éric Zemmour, cela donne 390.000 entrées en 2017, 417.000 en 2018, 448.000 entrées pour 2019 et 350.000 en 2020, année particulière en raison du Covid-19. Soit environ 400.000 par an. Si l'on projette ensuite cette moyenne sur 2021 et 2022, en retirant l'année 2017 durant laquelle Emmanuel Macron n'a été président que six mois, on obtient bien le chiffre final de 2.082.000 étrangers supplémentaires en cinq ans.