Un site internet pour promouvoir son livre, une tournée en France... quel est le plan (com') d'Eric Zemmour ?

Mais la mise en ligne ce samedi de ce site baptisé "A la croisée des chemins" questionne un peu plus encore sur les intentions du polémiste Eric Zemmour en vue de la prochaine élection présidentielle. L'éditorialiste semble chaque jour se rapprocher d'une déclaration de candidature pour l'élection du printemps prochain : sur sa chaîne YouTube, où il fait le teasing de son livre qui se veut "un peu une autobiographie politique", il explique qu'il y analyse "le drame que vit la France et la manière dont je considère qu'on peut en sortir".

Un site internet, pour quoi faire ? Officiellement, promouvoir la sortie du nouveau livre d'Eric Zemmour "La France n'a pas dit son dernier mot" à paraître le 16 septembre et répertorier les dates d'une tournée promotionnelle. Il permettra à ceux qui désirent venir l'écouter et le rencontrer d'être informés de son tour de France et de s'inscrire aux événements, dont les deux premiers sont prévus à Toulon et à Nice.

Le nom d'Eric Zemmour est déjà testé par différents instituts de sondage. Ainsi, une enquête publiée ce vendredi par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien le crédite d'environ 8% des intentions de vote, à jeu égal avec le patron de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. "Son socle progresse, au cours de l’été, il a engendré quelques points, notamment en grappillant une partie de l’électorat de la droite radicale traditionnelle et aussi une partie de l’électorat de droite classique", explique sur LCI Mathieu Gallard, directeur de recherche chez Ipsos. "Sil parvient encore, au cours des prochains mois, à venir grappiller une partie de ces deux électorats il est possible qu’il se hisse à un niveau plus élevé, au-delà des 10%, et là ça peut venir chambouler les cartes", a-t-il prédit.

Outre son livre et sa tournée, Eric Zemmour pourra compter sur une nouvelle campagne d'affichage massif des jeunes avec Zemmour, les mêmes qui avaient collé à la fin du mois de juin, pour s'imposer comme un candidat sérieux.