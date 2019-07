"Escroc, on te fera payer" : le domicile de François de Rugy à Orvault tagué, l’ex-ministre réagit sur Twitter

Il n’empêche : l’intéressé s’est fendu d’un tweet dans la foulée de la publication de l’information par Presse-Océan ce jeudi soir. "On commence par jeter quelqu’un en pâture en expliquant qu’il ‘profite d’un logement social’ (mensonge dénoncé par Ouest-France, L’Obs et Le Parisien). On se retrouve à faire de tous les habitants d’un immeuble les victimes d’une vindicte personnelle", a-t-il ainsi condamné via Twitter.