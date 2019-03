Espace Schengen, préférence européenne, climat... Ce qu'il faut retenir de la tribune d'Emmanuel Macron sur l'Europe

Emmanuel Macron promet une "renaissance européenne". C’est par la voie d’une tribune diffusée dès ce lundi soir et relayée mardi matin dans plusieurs titres de presse des 28 pays du Vieux continent que le président de la République lance la bataille pour le scrutin européen du 26 mai prochain. Un texte dans lequel le locataire de l’Elysée met en lumière "l'urgence" de la situation et affiche trois axes qui devraient être ceux de la campagne : "plus de liberté", "plus de protection" et "plus de progrès".





"Si je prends la liberté de m’adresser directement à vous, ce n’est pas seulement au nom de l’histoire et des valeurs qui nous rassemblent. C’est parce qu’il y a urgence", écrit notamment le chef de l’Etat. "C’est le moment de la Renaissance européenne. Aussi, résistant aux tentations du repli et des divisions, je vous propose de bâtir ensemble cette Renaissance autour de trois ambitions : la liberté, la protection et le progrès."